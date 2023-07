Xavi Simons im Oranje-Dress

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat angeblich Interesse an dem niederländischen Nationalspieler Xavi Simons. Nach Informationen der L'Equipe und mehrerer niederländischer Medien ist mit dem Torschützenkönig der PSV Eindhoven ein Dreiecks-Geschäft geplant. Demnach soll der 20-Jährige nach nur einem Jahr in Eindhoven zu Paris St. Germain zurückkehren und von dort direkt an Leipzig ausgeliehen werden.

Eindhoven bestätigte bereits den Abschied von Simons. Von DFB-Pokalsieger RB Leipzig gibt es bislang kein offizielles Statement dazu.

