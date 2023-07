Benedict Hollerbach wird wohl kein FC-Spieler mehr

Der 1. FC Köln hat die Hoffnung auf einen Transfer von Benedict Hollerbach endgültig aufgegeben, auch wenn die Verhandlungen des Torjägers der SV Wehen Wiesbaden mit Union Berlin noch stocken. "Der Spieler hat uns abgesagt, nachdem wir uns einig waren. Dazu habe ich eine klare Meinung. Und dass es mit Union hakt, das hätte ich vorher sagen können. Aber so ist das Leben", sagte FC-Trainer Steffen Baumgart bei Sky.

Auf Nachfrage erläuterte Baumgart: "Wenn du dich entscheidest, dann entscheidest du dich - aber alles gut. Wir gehen schon wieder die nächste Tür an, also alles okay. Benedict ist ein guter Spieler, er wird seinen Weg gehen. Und nochmal: dass es mit Union hakt, hätte ich vorher sagen können."

Abgeschlossen sind die Aktivitäten der Kölner auf dem Transfermarkt aber noch nicht. "Wir waren an einem offensiven Achter dran, genauso wie an einem zweiten Torwart. Philipp Pentke hält sich aktuell fit, da werden wir sehen, wie weit es geht, und auf der Position des Rechtsverteidigers haben wir aktuell nur einen. Da ist klar, dass wir uns umschauen. Das ist es dann aber auch schon. Der Kader ist sehr gut aufgestellt", sagte Baumgart weiter.

