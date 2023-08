Watzke sieht weniger Ehrfurcht den Bayern gegenüber

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Hans-Joachim Watzke hat ein mutigeres Auftreten der Konkurrenten in den Spielen gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München festgestellt. "In den Hochphasen der Münchner sind viele Gegner mit dem Gefühl der Chancenlosigkeit auf den Rasen gelaufen und haben gar nicht an einen Sieg geglaubt. Diese Zeit ist vielleicht vorbei", sagte der Geschäftsführer von Vizemeister Borussia Dortmund im FAZ-Interview und ergänzte: "Mit jeder Niederlage, die der FC Bayern erleidet, sinkt die Hemmschwelle anderer Klubs."

Die Münchner hätten allerdings weiter "ein großartiges Team und in Deutschland einzigartige Möglichkeiten". Kein anderer Klub in der Liga hätte "den Transfer von Harry Kane stemmen können", so Watzke.

© 2023 SID