Kane begrüßt zweiten Sohn in der Familie

Harry Kane hat zwei Tage nach seinem gelungenen Bundesliga-Debüt für Bayern München privat etwas weit Wichtigeres zu feiern gehabt. Der Star-Stürmer gab am Montagabend via Twitter/X die Geburt seines vierten Kindes bekannt. "Willkommen auf dieser Welt, Henry Edward Kane", schrieb der 29-Jährige, der mit seiner Jugendliebe Katie verheiratet ist: "Love you, baby boy." Geboren worden sei der kleine Henry am Sonntag.

Das Paar hatte bereits die gemeinsamen Kinder Ivy, Vivienne Jane und Louis. Harry Kane und Katie Goodland haben sich 2017 verlobt, zwei Jahre später traten sie vor den Altar. "Endlich darf ich meine beste Freundin heiraten", sagte der englische Nationalspieler damals.

Henry Edward Kane ist offensichtlich in England zur Welt gekommen. Auf dem Babybettchen ist die Aufschrift "Baby boy" bzw. "Room 101" zu lesen, die Steckdosen im Hintergrund eines Fotos von Kane mit seinem Sohn auf der nackten Brust sind britisch.

