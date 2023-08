Haller traf in der abgelaufenen Saison neun mal

Borussia Dortmunds Stürmerstar Sebastien Haller hat sich klar zum Saisonziel Bundesliga-Meisterschaft bekannt. "Das Ziel ist, besser abzuschließen als in der vergangenen Saison. Wir kämpfen darum, an der Spitze zu stehen. Dortmund gehört an die Spitze", sagte der ivorische Nationalspieler am Montag am Rande einer Gala der Sport Bild in Hamburg.

Am 27. Mai hätte der BVB nur zu Hause den FSV Mainz 05 bezwingen müssen, um die elfte deutsche Meisterschaft des FC Bayern München in Serie zu verhindern. Das Spiel endete 2:2, ein Tor fehlte den Dortmundern zum neunten Titel.

Mit dem holprigen und glücklichen Saisonstart gegen den 1. FC Köln am Samstagabend (1:0) zeigte sich Haller zufrieden. "Ich mache mir keine Sorgen, weil wir das leicht erklären können. Das Spiel war eine Erinnerung, dass wir noch viel zu arbeiten haben", sagte er. Erst in der 88. Minute hatte Donyell Malen das sehr schmeichelhafte Siegtor erzielt.

