Kolo Muani will die Eintracht verlassen

Starangreifer Randal Kolo Muani von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat kurz vor dem Ende der Transferperiode seinen Wechselwunsch bekräftigt. "Ein Wechsel zu Paris ist jetzt eine einmalige Chance für mich. Ich möchte gerne zu Paris wechseln und habe das auch den Verantwortlichen mitgeteilt", sagte der 24-Jährige zu Sky: "Ich hoffe und wünsche mir, dass Frankfurt dem Angebot aus Paris zustimmt und mir dieser Wechsel jetzt ermöglicht wird."

Kolo Muani betonte dabei noch einmal seine Dankbarkeit gegenüber den Hessen. "Ich habe die Fans in mein Herz geschlossen und mich immer top professionell verhalten. Ich habe bis zuletzt immer alles für den Verein gegeben. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass Paris St. Germain ein Rekordangebot für mich hinterlegt hat", sagte der Franzose.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hatte zuletzt von stockenden Verhandlungen berichtet. "Es ist so, dass wir momentan einfach zu weit auseinanderliegen", sagte Krösche am Sonntag: "Man wird sehen, was sich in den nächsten Tagen entwickelt."

Ein erstes Angebot aus Paris über 65 bis 70 Millionen Euro hatte die SGE abgelehnt. Das Transferfenster schließt am Freitagabend.

