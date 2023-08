Fares Chaibi wechselt an den Main

Foto: Eintracht Frankfurt /Eintracht Frankfurt/Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat seine Offensive mit dem algerischen Nationalspieler Fares Chaibi verstärkt. Der 20-Jährige kommt vom FC Toulouse aus Frankreich und erhält bei den Hessen einen Vertrag bis Sommer 2028. Dies teilte die Eintracht am Mittwoch mit. Chaibi ist in der Offensive flexibel einsetzbar und schließt damit die Lücke, die nach dem Abgang von Jesper Lindström zur SSC Neapel entstanden war.

Über die Ablösesumme machten die beiden Klubs keine Angaben. Medienberichten zufolge soll sie zwischen zehn und 15 Millionen Euro betragen. Chaibi wäre einer der teuersten Zugänge der Frankfurter Geschichte, Luka Jovic (22 Millionen Euro) und Djibril Sow (14) belegen die ersten beiden Plätze.

"Mit Fares Chaibi verstärkt uns ein Spieler, der jung und entwicklungsfähig ist und trotzdem bereits einiges an nationaler und internationaler Erfahrung vorweisen kann. Er ist auf mehreren offensiven Positionen variabel einsetzbar und bringt Attribute mit, die unser Spiel bereichern werden", sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung: "In den Gesprächen mit Fares haben wir gemerkt, wie sehr er für die neue Aufgabe und Eintracht Frankfurt brennt. Wir freuen uns, ihn ab sofort in unseren Farben zu sehen."

Chaibi hatte sein Profidebüt im August vergangenen Jahres gefeiert. Er absolvierte 41 Pflichtspiele für Toulouse, in denen ihm acht Tore und sieben Vorlagen gelangen.

© 2023 SID