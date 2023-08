Nationalspieler Berisha wechselt nach Hoffenheim

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den zweimaligen deutschen Nationalspieler Mergim Berisha vom Ligakonkurrenten FC Augsburg verpflichtet. Wie die TSG am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 25 Jahre alte Stürmer einen Vertrag bis 2027. In den vergangenen Tagen war Berisha Medienberichten zufolge auch bei Borussia Dortmund ein Kandidat für eine Verpflichtung gewesen.

"Mergim hat nicht nur während seiner Zeit beim FC Augsburg in der Bundesliga unter Beweis gestellt, dass er jederzeit in der Lage ist, gegen jeden Gegner enorme Torgefahr auszustrahlen", sagte TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen über den neuen Angreifer, der im März 2023 gegen Peru erstmals in der deutschen A-Nationalmannschaft zum Einsatz kam. Mit der deutschen U21-Nationalmannschaft wurde er 2021 Europameister.

Für den FC Augsburg absolvierte Berisha nach seinem Wechsel von Fenerbahce Istanbul nach Schwaben im August 2022 insgesamt 26 Bundesliga-Partien, in denen er zehn Treffer und vier Assists für sich verbuchte.

