Kovac fordert einen mutigen Auftritt

Für das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund hat Trainer Niko Kovac einen frechen Auftritt seines VfL Wolfsburg gefordert. "Wir müssen mutig auftreten, denn wenn man in Dortmund ängstlich agiert, wird es sehr schwierig", sagte Kovac vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Das Spiel sei für den stark in die Saison gestarteten VfL ein "Härtetest".

Wolfsburg steht nach vier Spieltagen bei neun Punkten - und damit einen Punkt vor dem BVB. Hinten habe sein Team bereits überzeugt, sagte Kovac: "Offensiv können wir etwas zulegen". Der VfL habe "den Glauben" an sich. Kovac betonte aber auch: "Wenn man in Dortmund mehr als zwei kassiert, wird es mit Sicherheit nichts mit Punkten werden." Am 31. Spieltag der vergangenen Saison hatte Wolfsburg 0:6 in Dortmund verloren.

