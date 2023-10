Bundesliga-Rekordspieler: Karl-Heinz "Charly" Körbel

Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel wird in der kommenden Woche mit dem Walther-Bensemann-Preis für das Jahr 2023 ausgezeichnet. Der 68-Jährige verkörpere "Bodenständigkeit, Nähe und Ehrlichkeit", so die Begründung der von kicker-Chefredakteur Jörg Jakob angeführten Jury. Vergeben wird der mit 10.000 Euro dotierte Preis am 27. Oktober in Nürnberg, Titelträger waren unter anderem bereits Franz Beckenbauer, Marcello Lippi oder Joachim Löw.

Die 2006 ins Leben gerufene Ehrung zeichnet Persönlichkeiten der Zeitgeschichte aus, deren langjähriges Wirken in der Tradition des kicker-Gründungsvaters Walther Bensemann steht und die Herausragendes für den Fußball geleistet haben. Dabei geht es um Werte wie gesellschaftliche Verantwortung, Fairplay und interkulturelle Verständigung.

Körbel ist mit 602 Einsätzen in der deutschen Elite-Liga bis heute Rekordspieler. Für seinen Herzensverein Eintracht Frankfurt läuft er immer noch in der Traditionsmannschaft auf und ist Leiter der Fußballschule.

