Will im Derby den Bock umstoßen: Steffen Baumgart

Trainer Steffen Baumgart von Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln kann rechtzeitig zum Derby gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf zahlreiche Leistungsträger zurückgreifen. Rechtsverteidiger Benno Schmitz, Flügelspieler Linton Maina sowie die Angreifer Mark Uth und Luca Waldschmidt stehen dem Coach im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) wieder zur Verfügung.

Für Jan Thielmann reichte es dagegen noch nicht. Der 21-Jährige soll dafür für die Musik vor dem Spiel sorgen. "Das hat uns gefehlt", sagte Baumgart. Bei Ersatztorhüter Philipp Pentke müsse nach der im Training erlittenen Fleischwunde noch abgewartet werden.

Die brenzlige Tabellensituation ist in der Domstadt allgegenwärtig. "Jeder sieht jeden Tag die Tabelle, jeder lebt in Köln, jeder weiß, welche Themen wir haben", sagte Baumgart. Die Köpfe davon freikriegen, "das kann keiner. Trotzdem versuchen die Jungs, in die Abläufe reinzukommen und sich auf das zu fokussieren, was wichtig ist. Das bedeutet: Fußballspielen."

Beim Thema Startelf ließ sich Baumgart nicht in die Karten schauen. "Die lasse ich komplett offen", sagte der Trainer, der mit seinem Team noch auf den ersten Saisonsieg wartet: "Am Ende kann ich ja eh machen, was ich will. Es gibt genug Menschen, die mir erklären, wie was am besten ist. Ich bin froh, dass ich die Entscheidungen treffe. Aber die sind noch nicht zu 100 Prozent getroffen."

