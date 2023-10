Spielt Lionel Messi bei Olympia 2024 für Argentinien?

IOC-Präsident Thomas Bach würde Lionel Messi gerne bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sehen. Eine Messi-Teilnahme bezeichnete Bach im Gespräch mit argentinischen Journalisten als "fantastisch für den Fußball und die Olympischen Spiele". Das berichtet das Internetportal insidethegames.

"Er könnte der einzige Spieler in der Geschichte sein, der zwei Goldmedaillen und eine Weltmeisterschaft gewonnen hat", sagte Bach. Bisher war Messi mit der argentinischen Auswahl in Peking 2008 und bei der Fußball-WM 2022 in Katar erfolgreich. Beim Olympia-Sieg in China stand auch Javier Mascherano auf dem Platz, der heutige Trainer der argentinischen Olympia-Auswahl. Auch er hatte sich zuletzt bereits positiv über eine mögliche Teilnahme Messis geäußert.

Bisher hat sich Argentinien noch nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert, zudem könnte die Copa America 2024 Bachs Träumen in die Quere kommen: Vom 20. Juni bis 14. Juli steht für Argentinien und Messi die Mission Titelverteidigung auf dem Plan. 2021 krönte sich der Inter-Miami-Profi zum ersten Mal mit seinem Team zum Südamerikameister. Das olympische Fußballturnier beginnt im kommenden Jahr schon zehn Tage nach dem Copa-America-Finale.

