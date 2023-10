Ole Werner wird sein Team personell umbauen müssen

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Trainer Ole Werner (35) von Werder Bremen plagen vor dem Krisenduell mit Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) große Personalsorgen. Torwart Jiri Pavlenka, Innenverteidiger Niklas Stark, die beiden Mittelfeldspieler Christian Groß und Naby Keita "fallen aus", sagte Werner am Donnerstag. Zudem habe sich Defensiv-Allrounder Nicolai Rapp "krank gemeldet" und "wird aller Voraussicht nach auch ausfallen."

Dafür war Innenverteidiger Amos Pieper nach seinen muskulären Problemen "wieder auf dem Trainingsplatz und ist eine Option für den Kader", sagte Werner und scherzte angesichts der Misere: "Wer es zum Training geschafft, ist im Kader."

Doch auch in dieser Situation und nach drei Bundesliga-Pleiten in Serie sei es seine Aufgabe "Lösungen" zu finden, sagte Werner: "Es ist nun mal so, wie es ist."

Zwei Siege und sechs Niederlagen aus den ersten acht Bundesliga-Spielen: Werder und Union sind gleich schlecht in die Saison gekommen, sogar die Tordifferenz von minus sechs ist identisch. "Beide Mannschaften wissen um Ihre Situation und beide sind unzufrieden mit den Punkten, die sie geholt haben, aber wir werden auf uns selber schauen", sagte Werner.

