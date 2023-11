Bayerns letztes Spiel in Köln: Musiala (l.) trifft spät

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Bayern München geht aus Sicht des Sportwettenanbieters bwin als haushoher Favorit ins Spiel in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln. Ein Sieg des Rekordmeisters am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) ist mit einer Quote von 1,24 notiert. Gelingt dem Tabellenvorletzten aus Köln dagegen die Überraschung, gibt es das 10,5-Fache des Einsatzes zurück.

Auch beim Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach am Samstag sind die Karten klar verteilt: Der Sportwettenanbieter hält einen Sieg des BVB (Quote 1,47) für deutlich wahrscheinlicher als einen Erfolg der Gäste (5,75). Union Berlin (1,93) ist im ersten Spiel nach dem Aus des langjährigen Erfolgstrainers Urs Fischer am Samstag (beide 15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg (3,80) ebenfalls Favorit.

