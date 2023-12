Der italienische Ex-Meister AC Mailand ist in den Transferpoker um Torjäger Serhou Guirassy vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart eingestiegen. Laut der Gazzetta dello Sport will Milan die Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro für den Stürmer bezahlen. Dort soll der 27-Jährige einen Vierjahresvertrag erhalten.

Heiß umworben: Serhou Guirassy

Guirassy hat mit 17 Toren großen Anteil am Stuttgarter Höhenflug. Dadurch hat er das Interesse einiger europäischer Topklubs geweckt. Der VfB will Guirassy unbedingt halten.

