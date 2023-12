Er absolvierte 19 A-Länderspiele (4 Tore) für Österreich, 51 (22 Tore, 11 Assists) in der Deutschen Bundesliga für den VfB Stuttgart und in dieser Saison 2023/24 bisher zehn Kurzeinsätze und nur ein Match in der Startelf für die Wolverhampton Wanderers: Saša Kalajdžić. Der 26-jährige Wiener kam in den vergangenen fünf Partien für den Tabellen-Elften der Premier League gerade mal auf zwei Spielminuten, hat bei den "Wolves" noch Vertrag bis Juni 2027. Doch der 2,02 Meter-Mittelstürmer steht vor dem Absprung von der Insel und womöglich Rückkehr in die Deutsche Bundesliga.

Nachdenklicher Edeljoker & -Reservist Saša Kalajdžić, der auf der Insel und bei den Wolverhampton Wanderers nicht glücklich wird seit seinem Transfer im Sommer 2022 und ein halbes Jahr vor der Europameisterschaft Spielpraxis braucht.

Nur neun Prozent aller möglicher Einsatzminuten bei Wolves in dieser Saison

Nach Sky-Informationen und der Bild ist Eintracht Frankfurt an der Verpflichtung von Saša Kalajdžić interessiert. Der zwar für die Wolves in 13 Pflichtpartien drei Tore erzielte, es jedoch nur auf neun Prozent aller möglichen Einsatminuten brachte. Für einen ambitionierten Angreifer, der für Österreich nächstes Jahr bei der Europameisterschaft in Deutschland spielen möchte, zu wenig.