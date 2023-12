Österreichs Fußball-Ikone Toni Polster (geb.: 10. März 1964 in Wien) ist nach einem Magendurchbruch (siehe auch HIER) "erfolgreich operiert" worden. Das teilte sein Klub SC Wiener Viktoria am Freitag mit. Der Rekordtorschütze der österreichischen Nationalmannschaft hatte am Donnerstag eine Pressekonferenz kurzfristig abgesagt und war in einem Wiener Krankenhaus notoperiert worden, wie die Kronen-Zeitung berichtet. Demnach habe Anwalt Manfred Ainedter im Radio bestätigt, dass der 59-Jährige gesundheitlich "über den Berg" sei.

Wurde notoperiert: Toni Polster

Foto: IMAGO/Ouvrard/IMAGO/Ouvrard/SID/IMAGO/Isabelle Ouvrard

Anlass der Pressekonferenz war Polsters juristischer Kampf gegen den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) um die nachträgliche Anerkennung drei weiterer Tore in seiner Länderspiel-Karriere.

In der Bundesliga lief Polster in den 1990er-Jahren für den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach auf.

© 2023 SID