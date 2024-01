Der 1. FC Köln hat den Nachfolger für Steffen Baumgart gefunden. Demnach wird der neue Cheftrainer nicht Christian Ilzer vom amtierenden österreichischen Cupsieger und Vizemeister SK Sturm Graz (siehe Beitrag), sondern Timo Schultz. Nachdem dies Sky und lokale Medien am Donnerstagmorgen übereinstimmend vermeldeten, folgte umgehend die Bestätigung des Kultklubs vom Rhein über einen vereinseigenen Kanal - siehe nachfolgend. Beim abstiegsbedrohten Bundesligisten spielen auch die ÖFB-Kicker Florian Kainz und Dejan Ljubicic.

Timo Schultz soll den FC vor dem Abstieg retten

Foto: FIRO/FIRO/SID

Schultz (46) betreute ab 2020 hauptverantwortlich den FC St. Pauli, in zweieinhalb Jahren zeigte die Mannschaft höchst wechselhafte Leistungen. Nach seiner Entlassung im Winter 2022 heuerte Schultz im vergangenen Sommer beim FC Basel an, schon Ende September musste er bei den Schweizern wegen der unbefriedigenden Punktausbeute wieder gehen. Schultz war Profi unter anderem in St. Pauli und sammelte dort ab 2011 auch erste Erfahrungen als Co-Trainer sowie im Nachwuchsbereich.

Baumgart hatte den FC nach zweieinhalb Jahren in beiderseitigem Einvernehmen verlassen, die Entscheidung fiel kurz vor Weihnachten. Vor dem Start aus der Winterpause am 13. Januar mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim belegen die Kölner den vorletzten Tabellenplatz.

Timo Schultz ist neuer FC-Cheftrainer. 🔴⚪



Der 46-jährige arbeitete zuletzt für den Schweizer Erstligisten FC Basel. Zuvor war er von 2020 bis 2022 Cheftrainer des Zweitligisten FC St. Pauli. Am Donnerstagvormittag wird Schultz erstmals das Training leiten.

____#effzeh pic.twitter.com/fStTNHmiVQ — 1. FC Köln (@fckoeln) January 4, 2024

© 2024 SID