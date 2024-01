Bayern München wird zu Ehren seiner verstorbenen Vereins-Ikone Franz Beckenbauer am 19. Januar (15.00 Uhr) eine Gedenkfeier in der Allianz Arena veranstalten. Der FC Bayern "lädt Freunde und Wegbegleiter aus dem nationalen wie internationalen Sport, der Kultur und Politik sowie generell alle Fans und die gesamte Fußballfamilie ein, sich in einem besonderen, emotionalen Rahmen vom unvergesslichen 'Kaiser' zu verabschieden", teilte der Fußball-Rekordmeister am Dienstag mit.

Beckenbauer starb im Alter von 78 Jahren

Foto: IMAGO/IMAGO/SID/IMAGO/Manfred Segerer

Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. "Im Zentrum der Feier steht das Andenken an Franz Beckenbauer, der die Fußballfans auf der ganzen Welt bewegt und begeistert hat - und das weit über das Spielfeld hinaus", hieß es in der Mitteilung: "Den FC Bayern erreichten Kondolenz-Schreiben aus allen Winkeln der Erde. Mit der gemeinsamen Feierlichkeit im Stadion des FC Bayern soll eine Möglichkeit geschaffen werden, Franz Beckenbauer in dem Umfeld zu ehren, in dem er die Herzen der Menschen auf einzigartige Weise erreicht hat: auf dem Fußballplatz."

Fans haben zudem die Möglichkeit, sich in einem der Kondolenzbücher zu verabschieden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird sich am Mittwoch (11.00 Uhr) mit Vertretern des FC Bayern in der Hofkapelle der Residenz in die Beileidsschrift eintragen, hieß es von der bayerischen Staatskanzlei.

