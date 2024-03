Mathys Tel, hier im Spiel gegen den SC Freiburg.

Der FC Bayern setzt bei der geplanten Neuausrichtung seines Kaders auch auf Toptalent Mathys Tel. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Tag nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League durch ein 3:0 (2:0) gegen Lazio Rom bestätigte, wurde der Vertrag des 18 Jahre alten Franzosen vorzeitig um zwei Jahre bis 2029 verlängert. Ursprünglich lief der Kontrakt bis 2027.

"Er ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft dieser Mannschaft, mit ihm haben wir die nächste Generation des FC Bayern schon jetzt in unserem Kader. Er wird viele Ausrufezeichen setzen – hier, beim FC Bayern", sagte Sportvorstand Max Eberl. Spieler wie Tel wünsche sich "jeder Klub: jung, extrem talentiert, hungrig und lernwillig", ergänzte Sportdirektor Christoph Freund.

Diese Vertragsverlängerung bedeute ihm "sehr viel", betonte Fanliebling Tel: "München ist für mich und meine Familie ein Zuhause geworden, und auch die Fans sind sehr wichtig für mich: Ohne sie kann ich nicht der Spieler sein, der ich bin."

Tel war 2022 für eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro von Stade Rennes gekommen. Eberl hatte den Angreifer bei seiner Vorstellung vor zwei Wochen schon als "herausragendes Beispiel" für ein "entwicklungsfähiges Talent" bezeichnet, dem der FC Bayern mehr Spielzeit verschaffen wolle.

Tel ist in der laufenden Saison in bislang 31 Pflichtspielen für die Bayern zum Einsatz gekommen, dabei kam er auf sieben Tore und vier Vorlagen. Er wolle sich in München durchsetzen, hatten er und sein Management wiederholt betont.

