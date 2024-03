Sancho (2.v.r.) trifft erstmals für den BVB

Foto: AFP/SID/Focke Strangmann

Der Knoten ist endlich geplatzt, doch Rückkehrer Jadon Sancho gibt sich nach seinem ersten Tor für Borussia Dortmund seit Mai 2021 längst noch nicht zufrieden. "Es hat sich gut angefühlt, es hat eine Weile gedauert. Ich wusste irgendwann in dieser Woche, dass ich treffen würde", sagte der Engländer in einem Video-Interview des BVB nach dem 2:1 (2:0) bei Werder Bremen.

"Ich bin positiv geblieben, auch wenn meine Leistung das nicht so gezeigt hat. Ich war etwas enttäuscht mit meiner Leistung, um ehrlich zu sein. Ich hätte viel besser spielen und mehr beitragen können", betonte der Engländer, der in der 38. Minute das 2:0 erzielt hatte: "Druck hat man immer. Als ich das letzte Mal beim BVB war, habe ich in jedem Spiel ein Tor oder einen Assist gehabt. Ich kann verstehen, dass die Fans viel von mir erwarten. Ich erwarte ja auch viel von mir selbst."

Sancho war im Januar von Manchester United nach Dortmund zurückgekommen, er kam jedoch nur langsam in Tritt. "Ich kann es verstehen, dass die Fans nach ein paar Wochen sauer auf mich sind, weil ich nicht so viel beitrage", sagte der 23-Jährige: "Das erwarte ich ja auch von mir selbst. Ich möchte mich weiterhin verbessern für das Team."

Er sei glücklich, wieder in Dortmund zu sein, betonte er: "Jeder beim BVB weiß, was ich auf dem Platz kann. Sie alle vertrauen mir. Ich bin sehr dankbar, dass sie mir jede Woche die Möglichkeit geben, zeigen zu könne, was ich kann."

© 2024 SID