Julian Schuster übernimmt ab Sommer beim SC Freiburg

Foto: IMAGO/Arne Amberg/IMAGO/Arne Amberg/SID/IMAGO/Arne Amberg

Ex-Kapitän Julian Schuster tritt beim SC Freiburg die Nachfolge von Trainer Christian Streich an. Wie die Breisgauer am Freitag mitteilten, übernimmt der 38-Jährige den Fußball-Bundesligisten zur neuen Saison. Schuster ist derzeit als Verbindungstrainer zwischen Profis und Jugend beim Sport-Club tätig und kennt den Verein bestens. Zur Vertragslaufzeit machte der Klub wie gewohnt keine Angaben.

"Das Traineramt beim Sport-Club ist für mich Herzensangelegenheit und Herausforderung zugleich. Ich bin mir der Aufgabe bewusst und gehe diese mit voller Überzeugung, aber auch mit Demut und Respekt an", sagte Schuster. Sein Dank gelte "den Verantwortlichen für das Vertrauen, aber auch Christian Streich und allen SC-Trainern, die mich bis hierhin begleitet haben, für die enge und intensive Zusammenarbeit".

In Streichs Anfangszeit war der langjährige Freiburger Profi als Kapitän der verlängerte Arm auf dem Spielfeld und fungierte bis zu seinem Karriereende 2018 als wichtiger Ansprechpartner. In der Folge wechselte er auf die Trainerseite und machte seine UEFA-Pro-Lizenz. Bislang hat der frühere Mittelfeldspieler noch keine Profimannschaft als Chefcoach trainiert. In zehn Jahren absolvierte Schuster 242 Pflichtspiele für Freiburg und erzielte dabei 21 Tore.

"Sein Fachwissen, seine Persönlichkeit und seine umfängliche Identifikation mit der Philosophie und den Werten des SC Freiburg waren für uns maßgebliche Kriterien", sagte Sportvorstand Jochen Saier: "Nach der Entscheidung von Christian, seine Tätigkeit als Trainer des Sport-Club zu beenden, sind wir überzeugt, mit der Verpflichtung von Julian Schuster die richtige Lösung gefunden zu haben, um den von uns eingeschlagenen Weg mit neuen Impulsen und neuer Energie weitergehen zu können."

Streich hatte am Montag bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag beim Sport-Club nicht für eine weitere Saison verlängern wird. Der 58-Jährige hatte im Januar 2012 das Traineramt bei den Profis übernommen, zuvor war er bereits 17 Jahre lang Jugendtrainer beim Sport-Club. Zuletzt hatte Streich mit Freiburg zweimal das Achtelfinale der Europa League und 2022 den Einzug ins Pokal-Endspiel geschafft.

© 2024 SID