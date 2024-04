Seit Dezember 2021 und seiner letzten Station Ferencváros Budapest nahm Peter Stöger keinen Trainerjob mehr an, fungiert seither bei Sky als Experte und ist seit vergangenen Sommer Sportdirektor beim österreichischen Zweitligisten FC Flyeralarm Admira. Nachdem sich heute der abstiegsgefährdete VfL Bochum von Trainer Thomas Letsch, ehemals Chefcoach bei Austria Wien und Interimstrainer bei RB Salzburg, getrennt hat, wird der Wiener, der kommenden Donnerstag 58 Jahre wird, als Nachfolger gehandelt.Vor wenigen Wochen erst kehrte der Grazer Ralph Hasenhüttl in die Deutsche Bundesliga zurück (VfL Wolfsburg).

Kehrt Peter Stöger zeitnah zurück in die Deutsche Bundesliga?

Foto: AFP/SID/ROBERTO PFEIL

Als Feuerwehrmann in Kohlenpott?

Nach Sky-Informationen soll Peter Stöger den VfL Bochum, aktuell Tabellen-15. der Bundesliga, übernehmen. Im Gespräch sei dem Vernehmen nach zunächst ein Retter-Job bis Sommer. Es laufen aber noch Verhandlungen mit dem FC Flyeralarm Admira Wacker über die Freigabe.

Der 57-Jährige ist bestens bekannt in der Bundesliga und auch im Ruhrgebiet bzw. Kohlenpott aus seiner Zeit beim BVB. Beim 1. FC Köln, mit dem VfL Bochum aktuell um den Klassenerhalt kämpfend, erlang der Wiener Kultstatus und führte den Geißbock-Klubs sogar in die Europa League. Nach 14 sieglosen Spielen in Folge trennten sich im Dezember 2017 nach viereinhalb Jahren die Wege.

Doch nur eine Woche nach seinem Aus in der Domstadt sprang er bis zum Saisonende als Trainer bei Borussia Dortmund ein und schaffte mit den Schwarz-Gelben nach einer wechselhaften Rückrunde immerhin noch die Qualifikation für die UEFA-Champions League.

Über die er in den vergangenen Jahren als Experte für Sky berichtet hat.