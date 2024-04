Yakin (l.) und sein "wichtigster Spieler" Xhaka

Murat Yakin wünscht "seinem" Kapitän Granit Xhaka den Meistertitel in der Fußball-Bundesliga mit Bayer Leverkusen - und erhofft sich dadurch auch einen Schub für die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft. "Ich würde mich natürlich für ihn extrem freuen, wenn er es endlich schafft, einen Pokal in die Höhe zu stemmen", sagte der Nationaltrainer am Montag in Düsseldorf: "Vielleicht sind es noch zwei oder drei."

Je mehr Titel es werden, desto "größer ist sein Selbstvertrauen, mit dem er dann in die Nationalmannschaft kommt", führte Yakin bei einem Workshop der 24 EM-Trainer aus. Xhaka kann mit Leverkusen am Wochenende die Meisterschaft perfekt machen, zudem ist Bayer im DFB-Pokalfinale und hat gute Aussichten in der Europa League.

Mittelfeldchef Xhaka sei "unser wichtigster Spieler", sagte Yakin, der mit seinem Team bei der EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) unter anderem auf den Gastgeber trifft: "Er ist Kapitän. Er führt die Mannschaft an. Man sieht bei jedem Training, dass er gewinnen möchte. Diese Fähigkeit und diese Qualität bringt in jeder Mannschaft einen Mehrwert."

Leverkusen profitiere nicht nur von den Qualitäten Xhakas, der Nationalmannschaftskapitän lerne auch von Trainer Xabi Alonso jede Menge. "Man spürt seinen Enthusiasmus, seine Energie, seine Freude am Job. Das sieht man auch bei den Spielern und der Art und Weise, wie sie Fußball spielen", sagte Yakin über Alonso: "Es ist schön, auch für andere Trainer zu beobachten, wie das die anderen machen." Der Fußball erfahre so immer "wieder etwas Erfrischendes".

