Nachdem im Laufe des heutigen Montag beim VfL Bochum Trainer Thomas Letsch (ehemals FK Austria Wien) und sein Assistent Jan Fießer entlassen wurden, was auch der abstiegsgefährdete Bundesligist inzwischen bestätigte, galten der Schweizer Urs Fischer (ehemals Union Berlin) und der Österreicher Peter Stöger laut Medien als heiße Nachfolger-Kandidaten. Während Fischer, wie BILD weiß, absagte, habe der 57-jährige Wiener durchaus Interesse bekundet und die Vertragsunterzeichnung schien nurmehr Formsache zu sein, aber...

"Ich habe überlegt, den Job anzunehmen, um mich wieder ins Gespräch zu bringen"

...die Problematik ist, wie man den aktuellen Sportdirektor vom FC Flyeralarm Admira Wacker aus seinem laufenden Vertrag beim österreichischen Zweitligisten rausbekommt? Peter Stöger ist ebenfalls Experte bei Sky und laut dem PayTV-Sender war der ehemalige Bundesliga-Trainer des 1. FC Köln und von Borussia Dortmund zunächst als "Feuerwehrmann" beim VfL Bochum, der aktuell nurmehr drei Zähler vom Relegations- und vier von einem direkten Abstiegsrang entfernt ist, bis Saisonende vorgesehen.

Doch wie BILD erfuhr, kann Stöger seinen aktuellen Klub nicht so kurzfristig verlassen, obwohl der Wiener ein Trainer-Job beim Ruhrpott-Klub reizen würde und man auch im Dialog war. „Es war ein tolles Gespräch. Es wäre auch sehr interessant und für mich spannend gewesen. Ich habe überlegt, den Job anzunehmen, um mich wieder ins Gespräch zu bringen. Aber die Kurzfristigkeit hat am Ende dagegen gesprochen. Auch wegen der Vertragssituation bei der Admira", meinte Stöger gegenüber "heute.at"

Die Nachfolger-Suche von Thomas Letsch ist somit weiter in vollem Gange. Derzeit werden Ex-FC Bayern-Co-Trainer Hermann Gerland (69) und Ex-VfL-Stürmer Stefan Kuntz (61) gehandelt. Sechs Spieltage stehen in dieser Saison noch an. Am kommenden Samstag empfangen die Bochumer den Aufsteiger und FC Bayern-Bezwinger 1. FC Heidenheim, dann geht es zum VfL Wolfsburg mit dem österreichischen Neo-Chefcoach Ralph Hasenhüttl.

Danke, Thomas!🙏 Danke, Jan!🙏 Für viele emotionale Momente, besonders nach der geglückten Aufholjagd und dem Klassenerhalt in der Vorsaison. Alles Gute für euch!#meinVfL #Letsch #Fießer pic.twitter.com/cK1w5VU0CW — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) April 8, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos