Will seine vierte Meisterschaft: Josip Stanisic

Foto: AFP/SID/SASCHA SCHUERMANN

Abwehrspieler Josip Stanisic sieht Fast-Meister Bayer Leverkusen auch für die kommende Saison als einen Titelanwärter. "Leverkusen hat eine super Mannschaft, wir spielen sehr guten Fußball. Wir sterben nicht in Schönheit, wir können genauso kratzen und beißen. Ich glaube, am Team und am Auftreten wird sich wenig ändern. Von daher denke ich, dass für Leverkusen mit dem Trainer Xabi Alonso nächste Saison einiges möglich ist und Bayer 04 Titel-Kandidat bleibt", sagte er der Sport Bild.

Der 24-Jährige ist derzeit von Bayern München an Bayer ausgeliehen, ob der Kroate in Leverkusen bleibt, ist derzeit offen. "Was sein oder passieren könnte, für diese Gedankenspiele ist in unserem Programm und Titel-Endspurt gar keine Zeit. Es bringt ja nichts, da jetzt zu rätseln. Wenn, dann müssten das die Verantwortlichen regeln", sagte Stanisic, der in der laufenden Saison in 28 Pflichtspielen ein Tor erzielte und drei weitere auflegte.

Bayer Leverkusen führt die Bundesliga derzeit mit 16 Punkten Vorsprung vor Bayern München und dem VfB Stuttgart an und kann sich mit einem Sieg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen erstmals zum deutschen Meister krönen. Sollten die Bayern am Samstag gegen den 1. FC Köln und der VfB gegen Eintracht Frankfurt verlieren, könnte die Werkself den Titel eventuell gar auf der Couch feiern.

© 2024 SID