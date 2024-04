Makoto Hasebe spielt seit 2014 für Eintracht Frankfurt

Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt hat am Mittwoch im Alter von 40 Jahren seine Karriere beendet. Der Japaner kam in der Bundesliga bisher 383 Mal zum Einsatz und spielte seit der Saison 2007/08 für den VfL Wolfsburg, den 1. FC Nürnberg und Frankfurt in der höchsten deutschen Liga.

Trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters steht Hasebe nicht in den Top Fünf der ältesten Spieler, die in der Bundesliga zum Einsatz kamen. Wo reiht sich der erfahrene Eintracht-Profi ein?

Ein Überblick über die zehn ältesten Bundesliga-Profis:

1. Klaus Fichtel (Schalke 04) - 43 Jahre, 184 Tage

2. Uli Stein (Arminia Bielefeld) - 42 Jahre, 170 Tage

3. Toni Schumacher (Borussia Dortmund) - 42 Jahre, 73 Tage

4. Claudio Pizarro (Werder Bremen) - 41 Jahre, 268 Tage

5. Mirko Votava (Werder Bremen) - 40 Jahre, 225 Tage

6. Bernd Dreher (Bayern München) - 40 Jahre, 198 Tage

7. Jens Lehmann (VfB Stuttgart) - 40 Jahre, 179 Tage

8. Manfred Burgsmüller (Werder Bremen) - 40 Jahre, 141 Tage

9. Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt) - 40 Jahre, 86 Tage

10. Claus Reitmaier (Borussia Mönchengladbach) - 40 Jahre, 10 Tage

