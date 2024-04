FCA-Coach Jess Thorup bleibt gelassen

Selbst das Erreichen der Champions League scheint für den FC Augsburg nicht mehr völlig ausgeschlossen, doch Trainer Jess Thorup stapelt vor dem Bundesligaduell bei Eintracht Frankfurt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) lieber tief. "Wir wollen das Spiel gewinnen, um den Klassenerhalt endlich abzuhaken", sagte der Däne am Mittwoch.

Mit einem Sieg würde der FCA die 40-Punkte-Marke knacken und gleichziehen mit der SGE, die mit derzeit 42 Punkten Platz sechs inne hat. Und doch geht es für Augsburg um viel mehr als den Ligaverbleib.

Dass die Augsburger sogar von der Königsklasse träumen dürfen, liegt am jüngsten Erfolgslauf des FCA - und den komplexen UEFA-Regularien. Am Ende könnte Platz sechs gar für die Königsklasse reichen: Nämlich dann, wenn Borussia Dortmund den Henkelpott gewinnt, in der Liga die Top vier verpasst und sich die Bundesliga über die UEFA-Saisonwertung einen zusätzlichen Startplatz sichert.

"Ich war schon da", blickte Thorup schmunzelnd auf Champions-League-Auftritte bei vorherigen Stationen zurück. "Aber im Moment geht es nur um Eintracht." Wobei sich der 54-Jährige nach 16 Punkten aus den jüngsten sieben Ligaspielen einer Sache wohl bewusst ist: "Da, wo wir jetzt stehen, darf man auch träumen."

