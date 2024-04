Wieder kein Tor: Union-Trainer Nenad Bjelica

Latte, Pfosten, aber wieder kein Tor: Union Berlins Trainer Nenad Bjelica glaubt trotz der Nullnummer bei Borussia Mönchengladbach an ein schnelles Ende der Offensiv-Flaute. "Das einzige, was in den letzten Monaten gefehlt hat, sind die Tore. Und die Tore werden kommen. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Tore schießen und uns retten werden", sagte der Kroate am Sonntag.

Union hat in sechs der letzten acht Spiele keinen Treffer erzielt, auswärts gab es zuletzt beim 1:0 gegen Hoffenheim am 17. Februar ein eigenes Tor. "Heute hat uns wie zuletzt die Effektivität gefehlt", sagte Bjelica. Hinzu kam das Pech: Kevin Volland traf sowohl die Latte (25.) als auch den Pfosten (62.).

Weil der Relegationsplatz immer näher rückt, kommt dem Heimspiel gegen den punktgleichen VfL Bochum am Sonntag eine immense Bedeutung zu. "Der Fokus in der kommenden Woche wird darauf liegen, die Mannschaft besser zu machen. Auch mentale Arbeit ist in der Phase jetzt sehr wichtig, auch da arbeiten wir mit den Spielern. Wir versuchen, ruhig zu bleiben", sagte Bjelica.

