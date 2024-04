Gruda fehlt gesperrt in Heidenheim

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss im kommenden Auswärtsspiel in Heidenheim auf ein gesperrtes Trio verzichten. Mittelfeldmotor Nadiem Amiri und Youngster Brajan Gruda sahen beim 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln jeweils die fünfte Gelbe Karte, Philipp Mwene flog in der Nachspielzeit gar mit Rot vom Platz. "So ist das Leben. Wir wussten, dass wir Sperren bekommen könnten", sagte Trainer Bo Henriksen gelassen: "Wir werden trotzdem ein fantastisches Team aufs Feld bringen."

Der späte Ausgleich im Heimspiel gegen Köln werfe das Team nicht aus der Bahn. "Wir sind nur zwei Punkte hinter Bochum und Berlin", betonte Henriksen: "Wir müssen jagen, jagen und nochmal jagen. Es bleiben noch drei Finals." Die zweite Halbzeit sei zwar "die schlechteste" seit seinem Amtsantritt gewesen. "Aber ich bin stolz auf unseren Weg. Ich bin zuversichtlich und habe viel Glauben. Ich sehe Spieler, die alles füreinander tun", führte der Däne aus.

Das erneute Zurückfallen auf den Relegationsrang sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz so dramatisch. "Mit zwei Punkten mehr wären wir auf Platz 14 gewesen, da sieht man, wie eng es ist. Der Abstiegskampf wäre auch weitergegangen, wenn wir jetzt 14. gewesen wären", sagte Sportdirektor Martin Schmidt: "Egal wo man steht, wir müssen punkten." Nach dem Rückschlag gegen Köln gelte es, die Punkte "anderswo" zu holen.

