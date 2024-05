Edin Terzic hat die Rotationsmaschine angeworfen. Der Trainer von Borussia Dortmund bringt im Spiel gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) im Gegensatz zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain (1:0) gleich zehn neue Spieler. Einzig Torhüter Gregor Kobel steht erneut in der Startelf für die aus BVB-Sicht sportlich bedeutungslose Begegnung.

Edin Terzic lässt rotieren

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Terzic ordnet daher dem Rückspiel in Paris am Dienstag (21.00/Prime Video) alles unter. Mats Hummels steht überhaupt nicht im Kader, Jadon Sancho, Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck sitzen nur auf der Bank. Dafür darf Marco Reus von Beginn an ran. Der langjährige Kapitän wird den BVB im Sommer verlassen.

