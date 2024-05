Der VfL Wolfsburg setzt auf Nachhaltigkeit

Die Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim und RB Leipzig überzeugen ihre jeweiligen Fans in Bezug auf Aktivitäten für mehr Nachhaltigkeit ligaweit am meisten. Das ergab eine repräsentative Umfrage des SLC Managements. Demnach erhielt der VfL Wolfsburg die Bestnote (1,75) für sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit.

Den Bundesliga-Fans ist dabei am wichtigsten, dass die Klubs ihre Vorbildfunktion nutzen, um ihre Anhänger zu einem nachhaltigeren Verhalten im Privatleben zu motivieren. Dazu werden große Investitionen in die Stadion- und Vereinsinfrastruktur, die Effekte auf den Klub haben, als positiv bewertet. Anreize, die Fans am Spieltag zu nachhaltigerem Verhalten animieren, sind gerne gesehen, aber nicht so wichtig wie die Vorbildfunktion und die Investitionen.

In der Bundesliga und der 2. Bundesliga sind verbindliche Nachhaltigkeitsrichtlinien bereits seit 2022 fester Bestandteil des DFL-Lizenzierungsverfahren.

