Füllkrug war zuletzt einziger Dortmunder im DFB-Kader

Foto: AFP/SID/Kirill KUDRYAVTSEV

In der Champions League Helden, in der Nationalmannschaft außen vor: Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt auf etliche Dortmunder verzichtet. Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Julian Brandt - sie alle gerieten aufs Abstellgleis. Nur Niclas Füllkrug gehörte noch zum Kader. Der Stürmer darf sich beim BVB die größten Hoffnungen auf die Heim-EM machen, auch wenn er in der Vorbereitung sicher fehlt.

Durch das Finale am 1. Juni in Wembley verpasst Füllkrug (31), wenn er denn am 16. Mai in den EM-Kader berufen wird, das Trainingslager in Weimar. Auch das Länderspiel am 3. Juni in Nürnberg gegen Ukraine kommt zu früh. Erst bei der Generalprobe am 7. Juni gegen Griechenland in Mönchengladbach dürfte Füllkrug im Kader stehen. Das Auftaktspiel steigt am 14. Juni in München gegen Schottland.

Hummels, Siegtorschütze zum 1:0 im Halbfinale bei Paris St. Germain, spielte unter Nagelsmann zuletzt im November 2023 beim 0:2 in Österreich. Bei den erfolgreichen März-Länderspielen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) fehlte er wie auch Schlotterbeck und Brandt. Ob Nagelsmann auf das Trio verzichten kann, wird sich zeigen, in der Vorbereitung müsste er aber ohnehin ohne Dortmunder auskommen.

