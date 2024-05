Weckt Begehrlichkeiten: Florian Wirtz

Foto: AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI

Champions-League-Rekordsieger Real Madrid ist offenbar stark an einer Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz interessiert. Wie die Sport Bild am Mittwoch berichtete, wollen die Königlichen den 21-Jährigen im kommenden Jahr von Bayer Leverkusen holen. Wirtz soll dann Toni Kroos beerben, dessen in diesem Sommer auslaufenden Vertrag Real laut Angaben des Blattes gerne um ein Jahr verlängern würde.

Wirtz besitzt in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027. Mit seinen außergewöhnlichen Leistungen in Bayers aktueller Meistersaison (bislang 18 Tore und 19 Vorlagen in 45 Pflichtspielen) hat sich der Offensivspieler für internationale Top-Klubs empfohlen. Auch Bayern München gilt als großer Interessent. Wirtz soll nach der Heim-EM im Sommer jedoch zunächst noch eine Saison mit Leverkusen in der Champions League spielen wollen.

© 2024 SID