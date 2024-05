Alonso freut sich über die Erfolge der deutschen Klubs

Die Erfolge der deutschen Klubs auf der europäischen Fußball-Bühne werten nach Ansicht von Xabi Alonso auch die Meisterschaft von Bayer Leverkusen auf. "Das hohe Niveau der Bundesliga zeigt, dass es nicht einfach war, was wir geschafft haben", sagte der Trainer der Werkself, die in dieser Spielzeit noch ungeschlagen ist: "Wir waren sehr konstant in dieser Saison."

Der Erfolg von Borussia Dortmund bei Paris St. Germain (1:0) sei zudem "sehr positiv für die Bundesliga", sagte Alonso, der den Borussen gratulierte und die "gute Mannschaftsleistung" hervorhob. Es sei "nicht einfach, ein Champions-League-Finale zu erreichen". Neben den beiden deutschen Halbfinalisten BVB und Bayern München erwähnte der Spanier auch die Qualitäten von RB Leipzig, des VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt.

Der Aussage, dass die englische Premier League der Bundesliga enteilt sei, stimmte Alonso nicht zu. "Man kann alles sagen. Die Ergebnisse sind Fakten und das kann man nicht diskutieren", sagte der Spanier, dessen Team nach dem 2:0 im Hinspiel gegen die AS Rom am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) ebenfalls gute Chancen auf das Europa-League-Endspiel besitzt.

Aus englischer Sicht ist nur noch Aston Villa in der Vorschlussrunde der Conference League gegen Olympiakos Piräus (Hinspiel 2:4) im Rennen um einen Titel.

