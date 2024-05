Durch den erneuten Last-Minute-Treffer von FC Bayern-Leihspieler Josip Stanisic zum 2:2 (Hinspiel in Rom: 2:0-Sieg Bayer) im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Roma ist der neue Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen seit nunmehr 49 Pflichtspielen (!) unbesiegt. Damit hat die Mannschaft von Xabi Alonso Benfica Lissabon als europäischen Rekordhalter abgelöst. Zwischen 1963 und 1965 waren die Portugiesen in 48 aufeinanderfolgenden Partien nicht zu schlagen gewesen.

Leverkusen bejubelt den Finaleinzug vor der Fankurve

Sonntag Rückkehr an Ort für letzte Leverkusener Niederlage am 27. Mai 2023

Den Rekord für einen Klub aus den fünf europäischen Top-Ligen hatte die Werkself bereits seit dem 44. Erfolg inne. Zuletzt hatte Bayer 04 Leverkusen am 34. Spieltag der vergangenen Saison auswärts in Bochum am 27. Mai 2023 ein Pflichtspiel verloren. An den Ort kehrt Bayer am Sonntag (19.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) in der Bundesliga zurück.

💬 #Alonso: „Zu erklären, wie wir so einen Lauf geschafft haben, ist schwierig. Ich habe gesehen, dass es im europäischen Fußball die längste Ungeschlagenen-Serie ist. Wir haben noch vier Spiele zu spielen aber wir werden jetzt nicht stoppen.“



