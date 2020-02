Unfassbare Szene: Babel imitiert lädierten Gegenspieler [Video]

Details Freitag, 21. Februar 2020 16:14

Am Donnerstag stand in der UEFA Europa League die Zwischenrunden-Begegnung zwischen dem FC Getafe und Ajax Amsterdam an. In der 55. Spielminute kam es dann zu DER Szene des Spiels: Allan Nyom geht nach einem Zweikampf mit Amsterdams Ryan Babel zu Boden - der Rest ist beste Donnerstagabend-Unterhaltung.

Ryan Babel war sauer. Als sich sein Gegenspieler Allan Nyom im Europa-League-Hinspiel gegen Ajax Amsterdam nach einem Rempler des Offensivspielers theatralisch zu Boden warf, Babel für die Aktion obendrein die gelbe Karte sah, griff der Niederländer zu besonderen Maßnahmen. Babel, der im Januar auf Leihbasis von Galatasaray zu seinem Jugendverein zurückgekehrt war, hätte meckern können. Er hätte fluchen, gestikulieren, auf den Schiedsrichter zustürmen können.

Aber der 33-Jährige entschied sich dafür, sich auf den Boden zu werfen. Zwei Meter weiter lag der vermeintlich von ihm gefoulte Nyom und rollte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht über den Rasen. Und Babel? Der kugelte auf einmal nebenher, beinahe synchron. Babel imitierte seinen Gegenspieler, um dessen seiner Meinung nach lächerliches Verhalten zu veranschaulichen. Unglaubliche Bilder, die es so im Profifußball womöglich noch nie gegeben hat. Doch damit nicht genug: Als Nyom sich schließlich aufrappelte und sich hinkend aufmachte, vom Ort des Geschehens wegzuhumpeln, war Babel erneut an seiner Seite - und humpelte im Gleichschritt mit.

Zum Video:

NAHHH BABEL THE DISRESPECT pic.twitter.com/2OFZ3uhPuq — Galu (@PSGalu) February 20, 2020

