Bayer ohne Sechs bei Glasgow Rangers

Details Mittwoch, 11. März 2020 15:00

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Achtelfinalhinspiel der Europa League am Donnerstag bei den Glasgow Rangers (21.00 Uhr/RTL und DAZN) auf Kapitän Lars Bender (Hüftprobleme), Angreifer Lucas Alario und Abwehrspieler Daley Sinkgraven (beide erkrankt) verzichten. Das Trio fehlte beim Abschlusstraining in Leverkusen vor dem Abflug in Richtung Schottland. Jetzt Fußballreise buchen!

Beim Spiel gegen Donezk fehlen Leverkusen sechs Spieler

Trainer Peter Bosz muss außerdem die längere Zeit verletzten Kevin Volland (Syndesmoseriss), Nadiem Amiri (Schulterverletzung) und Abwehrchef Sven Bender (Innenbandverletzung im Knie) ersetzen.

