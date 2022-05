Teammanager David Moyes von West Ham United bedauert seinen Ausraster im Halbfinal-Rückspiel der Europa League. "Ich entschuldige mich dafür", sagte der 59-Jährige nach dem Halbfinal-Aus durch das 0:1 bei Eintracht Frankfurt. Er scherzte aber auch: "Es war ein schöner Volleyschuss für mich." Moyes hatte in der 78. Minute die Rote Karte gesehen, nachdem er den Ball in Richtung eines Balljungen geschossen hatte.

Moyes bekam gegen Frankfurt die Rote Karte (Foto: SID)

"Das weiß er selber, eine unnötige Aktion in der Emotion", sagte Eintracht-Coach Oliver Glasner, der mit Blick auf seinen eigenen Aussetzer beim Gruppenspiel in Piräus mit einem Augenzwinkern ergänzte: "Man sieht, dass David Moyes technisch nicht so versiert ist wie ich. Ich habe in Piräus in die Zuschauer geschossen und er hat den Balljungen getroffen - wahrscheinlich weil er ein paar Jahre älter ist."

Moyes kritisierte zudem das Verhalten der Hessen bei der Roten Karte gegen Abwehrspieler Aaron Cresswell (17., nach Videobeweis) wegen einer Notbremse. "Ich bin sehr enttäuscht von der Reaktion der Bank von Eintracht Frankfurt", sagte der Routinier: "So kann man nicht reagieren. Ich hoffe, meine Bank würde das nicht tun." Moyes zeigte sich über das Ergebnis "enttäuscht, aber sehr stolz auf die Spieler, wie wir mit zehn Mann gespielt haben".

SID