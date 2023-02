Dem FC Red Bull Salzburg steht ein weiterer Europacup-Abend in der Red Bull Arena bevor. Am Donnerstag treffen die Roten Bullen im Play-off der K.-o.-Runde der UEFA Europa League in der bereits ausverkauften Red Bull Arena auf den von José Mourinho gecoachten italienischen Top-Klub AS Roma (ab 18:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Das Spiel wird von einem schwedischen Schiedsrichterteam unter Führung von Glenn Nyberg geleitet.

Der "Trainer-Flüsterer"...! Für den 21-jährigen, serbischen Innenverteidiger der Roten Bullen, Strahinja Pavlović, wird es am Donnerstag viel zu tun geben. Hier in "geheimer Kommandosache" mit Chefcoach Matthias Jaissle. Junges Jaissle-Team gegen italienische Top-Mannschaft Der jungen Salzburger Mannschaft steht eine ambitionierte Aufgabe bevor, geht es doch gegen den Tabellenvierten der Serie A. Matthias Jaissle erklärt dazu: „Das ist natürlich ein echter Kracher. Die Roma ist ein Spitzenteam mit einem der erfolgreichsten Trainer der Welt. Wir sind bei diesem Duell der klare Außenseiter und werden einen sehr guten Tag benötigen. Sportlich ist das mit Sicherheit eine der schwersten Aufgaben in diesem Wettbewerb. Aber trotzdem wollen wir wieder mutig auftreten und alles dafür tun, um erfolgreich zu sein.“ Dabei hofft der 34-jährige Deutsche wieder auf einen tollen Support in der ausverkauften Red Bull Arena: „Man spürt, wie sehr sich auch unsere Fans auf das Spiel freuen. Diese Unterstützung brauchen wir auf jeden Fall.“ Auch Strahinja Pavlovic weiß, was auf ihn und seine Mitspieler zukommt: „Wir treffen auf eine richtig gute und clevere Mannschaft und müssen ganz sicher unsere beste Leistung abliefern, wenn wir erfolgreich sein wollen. Wir wollen Roma mit unserer Art von Fußball so gut es geht zusetzen. Zugleich ist es aber wichtig, nicht zu viel zu riskieren, weil wir es ja auch noch ein Rückspiel gibt.“ Personelles: Daouda Guindo (Knie), Justin Omoregie (Rücken) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen aus. Bryan Okoh steht nach seiner Knieverletzung wieder im Mannschaftstraining, hat aber nach der langen Pause noch Trainingsrückstand. Die Roma und der Star-Trainer Bei der AS Roma steht der Star wohl an der Seitenlinie. Mit dem 60-jährigen Portugiesen Jose Mourinho hat der zweifache italienische Meister einen der erfolgreichsten Trainer in seinen Reihen. Mourinho konnte mit seinen Teams u. a. zwei Mal die UEFA Champions League, drei Mal die englische Meisterschaft, drei Mal die spanische Meisterschaft und zwei Mal die italienische Meisterschaft gewinnen. Von seinen aktuellen Spielern sind der argentinische Weltmeister Paulo Dybala, Tammy Abraham oder Lorenzo Pellegrini, beide mit einem Marktwert von rund 45 Millionen Euro, herauszuheben. In der Serie A liegen die Römer momentan auf Rang 4, haben am vergangenen Samstag bei Lecce 1:1 (Tor: Dybala) gespielt.

Weitere Informationen Der FC Red Bull Salzburg und AS Roma treffen das erste Mal aufeinander.

Allerdings haben sich die Roten Bullen in den letzten Jahren mehrfach mit italienischen Klubs duelliert. Neben dem AC Milan (UCL-Gruppenphase 22/23; 1:1 bzw. 0:4) waren dies zuletzt auch der SSC Napoli (UCL-Gruppenphase 19/20: 1:1 bzw. 2:3. / UEL-Achtelfinale 18/19: 3:1 bzw. 0:3) sowie Lazio Rom (UEL-Viertelfinale 17/18: 4:1 bzw. 2:4).

Die Salzburger sind bereits das neunte Mal in der K.-o.-Phase der UEFA Europa League mit dabei. Die Römer treten das sechste Mal an.

Das Team von Jose Mourinho qualifizierte sich in der vergangenen Saison auf zwei Wegen für die Gruppenphase der UEFA Europa League 2022/23 – als Sechstplatzierter der Serie A und erster Sieger der UEFA Europa Conference League, die sie mit einem 1:0-Finalsieg gegen Feyenoord gewannen.