In Wien ist das Opernball-Highlight, in Salzburg (Fußball-)Festspiel-Flair! Gastierte vor einem Jahr im Februar noch Deutschlands Rekordmeister FC Bayern München im Hinspiel des Champions League-Achtelfinales (1:1) vor ausverkaufter Kulisse in der Red Bull Arena, war es heute mit der AS Roma samt Kult-Coach José Mourinho ("The Special One") ein italienischer Renommierklub. Dem Favoriten aus der ewigen Stadt rang die junge, beherzt agierende Mannschaft des FC Salzburg um "Oberbulle" Andreas Ulmer im Hinspiel des Europa League-Playoff mit Glück & Geschick sowie Matchwinner Nicolas Capaldo einen 1:0-Sieg ab.

Rechtsverteidiger Amar Dedic schaltete sich wiederholt in die Offensive ein, um hinten kurz vor der Pause als "Feuerwehrmann" einen Brand zu löschen. Gemeinsam mit Philipp Köhn. Der 24-jährige Schweizer Schlussmann bewahrte in der 44. Minute im "Auge in Auge", "Eins gegen Eins" gegen Roma-Stürmer Tammy Abrahahm die Roten Bullen vor dem Pausenrückstand. "Job-Sharing" zwischen Dedic & Köhn!

Viel Taktik, viel Intenstität, viel defensive Kompaktheit

Die Gäste aus der ewigen Stadt in ihren traditionell weinroten AS Roma-Dressen, die gastgebenden Salzburger in grauen Outfit, doch alles andere als wie eine "graue Maus" beginnend...sondern mit jeder Menge Bullen-Power und Offensivdrang. Auch wenn bei der Salzburger Spielanteil-Majorität die zwingenden Torchancen gegen die defensive 5er-Abwehrkette der Giallorossi noch warten ließen.

Nach einer Hereingabe von Seiwald wurde der Schuss aus spitzem Winkel von Fernando, der nach halbjähriger Verletzungspause sein Comeback im Europacup feierte, gerade noch abgeblockt. Der Nachschuss vom 37-jährigen Linzer Andreas Ulmer war dann eher was für den "American Football"...(16.). Ansonsten stand "Maurinhos Mauer".

Nach 25 Minuten sah der 60-jährige, portugiesische Trainer-Trophäensammler dann auf der anderen Seite die erste nennenswerte Torchance seiner Elf. Der linke Außenspieler El Shaarawy fand etwas "Wiese" vor über links, flankte auf Mittelstürmer Tammy Abraham, der sich zwar gekonnt von Oumar Solet absetzte, seinen Kopfball jedoch zu zentral setzte - Keeper Köhn stellungssicher. Nachdem sich der Conference League-Gewinner des Vorjahres das Spielgeschehen quasi eine zeitlang angesehen hatte, wurden Kapitän Lorenzo Pellegrini & Co. nun zunehmend offensivfreudiger und gestalteten die Partie offener.

Strafraum-Aufreger kurz vor der Pause nach Abrahams Aktion

Um dann noch vor der Pause zur Mega-Möglichkeit zu kommen. Ein raffinierter, effetvoller 40 Meter-Flugball aus der eigenen Hälfte von Bryan Cristante kam über den ungünstig postierten Strahinja Pavlovic zu Tammy Abraham, der den 21-jährigen Serben "austanzte", ehe in höchster Not Keeper Köhn und kurz vor der Lini Amar Dedic mit vereinten Kräften das 0:1 verhinderten (44.).

Ansonsten brannte es in Halbzeit 1 nur aus dem Fan-Sektor der Roma, wirkte der jeweilige Defensivverband beider Teams auf dem Rasen sehr diszipliniert und kompakt. 0:0 zur Pause! Erwähnenswert noch: Da der schwedische Schiedsrichter Glenn Nyberg (der noch auf dem UEFA-Spielberichtsbogen stand) über Nacht erkrankte, übernahm kurzfristig der Niederländer Dennis Higler.

Alter schützt vor Außenbahn-Sprints und schon gar nicht vor Einsatz nicht: Kapitän Andreas Ulmer war mal wieder für seine Jungbullen ein Muster-Vorbild.

Slapstick-Szene um Köhn - Goalie-Glück und -Geschick

Zur 2. Halbzeit kamen die Roten Bullen einige Minuten früher aus der Kabine, warteten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf die Gäste aus dem Süden, um dann auch nach Wiederanpfiff zunächst das präsentere Team zu sein. Und das beherztere...in Person von Nicolás Capaldo. Der 24-jährige Außenspieler aus dem Weltmeister-Land nach feinem Spielzug mit dem strammen Schuss aus 2. Reihe und zentraler Position. Smalling & Ibañez fälschten im Doppel ab, sodass das runde Leder knapp rechts am eckigen Gebilde vorbeisauste (57.).

Wie in Halbzeit 1 brauchte die abgezockte Roma auch im 2. Akt der stets spannenden Partie wieder ihre Anlaufzeit, um dann erneut urplötzlich "anzuklopfen". Und zwar an der rechten Stange. Nach einem Cornerball von Pellegrini von rechts an den 1. Pfosten kam Cristante vor Pavlovic zum Kopfball - Außen-Aluminium (73.). Die Bullen bliesen zur Schlussoffensive....die "Mourinho-Mauer" wankte hin und wieder, doch sie fiel nicht.

Stattdessen landete die Kugel auf der Gegenseite schon wieder am Salzburger Gebälk. Was für eine Szene! Aus wenigen Metern zog der eingewechselte Andrea Belotti per Direktabnahme ab, Keeper Köhn mit einem Mega-Reflex und im Verbund mit der Torlatte verhinderten das 0:1 (81.). In der Schlussphase wurde die bis dato weitestgehend faire Partie hitzig...und dann doch noch entschieden.

Zugunsten der Roten Bullen. Durch einen Kicker aus dem Weltmeister-Land: Comebacker Capaldo, vor kurzem noch tragische Figur beim verlorenen Elferschießen im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den SK Sturm Graz und seit 5 Monaten mal wieder in der Startelf, war nach einer Maßflanke von links durch den aufgerückten Innenverteidiger Pavlovic per Kopfball zur Stelle (88.) und versetzte die Salzburger in der Red Bull Arena in Ekstase. Wermutstropfen am Rande: Assistgeber Strahinja Pavlovic sah zuvor die gelbe Karte und ist in einer Woche beim Retourmatch gesperrt.

Das findet nächsten Donnerstag, 23.02.23, in Rom statt. Ankick: 21 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER)

Zwei der besten ihrer Teams am Donnerstagabend: Bryan Cristante, der per Kopfball am Außenpfosten scheiterte, von der AS Roma (li.) und Kämpferherz Nicolas Seiwald, der mit dem FC Salzburg mit heroischem Einsatz immer wieder dagegen hielt und sich in die Bälle warf. Der kecke Kuchler! UEFA-Europa League-Playoff-Hinspiel Donnerstag, 16. Februar 2023, 18:45 Uhr, Red Bull Arena in Wals-Siezenheim, Z: 29.520 (Ausverkauft), SR: Dennis Higler (Niederlande). FC Salzburg vs. AS Roma 1:0 (0:0) FC Salzburg (4-4-2, Raute): Köhn - Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer (K) - Capaldo, Gourna-Douath, Sucic (82. Glougk), Seiwald - Fernando (60. Junior Adamu), Okafor (82. Koita). Trainer: Matthias Jaissle. Bank: Stejskal, Walke (beide TW), Van der Brempt, Onguéné, Baidoo, Kjaergaard, Sesko, Forson, Bernardo. AS Roma (5-4-1, defensiv; 3-4-3 offensiv): Rui Patricio- Zalewski, Mancinci, Smalling, Ibanez, El Shaarawy - Dybala (47. Çelik), Cristante, Matic, Pellegrini (K, 74. Wijnaldum) - Abraham (74., Belotti). Trainer: José Mourinho. Tor: 1:0 Capaldo (88., Kopfball, Assist Pavlovic). Gelbe Karten: Pavlovic (83., Foulspiel), Koita (86., Unsportlichkeit), Gloukh (90.+3) / Ibanez (90. +2). Die Hütte bebt! 🔥 pic.twitter.com/2n5Opul6uI — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 16, 2023 SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty