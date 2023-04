Florian Wirtz gewinnt Wahl zum "Goal of the Week"

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen hat die Wahl zum UEFA "Goal of the Week" gewonnen. Mit seinem schönen Schlenzer aus 20 Metern hatte der Nationalspieler das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Union Saint-Gilloise am Donnerstag in der 82. Minute noch ausgeglichen (1:1) und somit die Halbfinal-Hoffnungen der Werkself am Leben gehalten.

Wirtz ist mit drei Treffern und zwei Vorlagen in fünf Einsätzen erfolgreichster Scorer der Leverkusener in der Europa League. Bei der Wahl am Freitag setzte sich der 19 Jahre alte Edeltechniker gegen Feyenoord Rotterdams Mats Wieffer, Victor Boniface von Gegner Saint-Gilloise und Marcel Sabitzer von Manchester United durch.

