Torschütze für St. Gilloise: Victor Boniface (3.v.r.)

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Stürmer Victor Boniface von Union Saint-Gilloise hat bei Bayer Leverkusen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Einen "schönen Tanker" nannte Robert Andrich den bulligen Torschützen der Gäste nach dem 1:1 (0:0) im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League: "Der Kraftraum muss sein Freund sein."

Boniface hatte Saint-Gilloise in der 51. Minute in Führung gebracht, es war im neunten Spiel bereits der sechste Treffer in der Europa League für den 22-jährigen Nigerianer. Ob er auch jemand für die Bundesliga oder sogar Leverkusen sein könnte? "Er ist ein guter Spieler", antwortete Bayer-Trainer Xabi Alonso lächelnd auf die Frage: "Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Meine Jungs da hinten wissen nun, was im Rückspiel auf sie zukommt."

Der Halbfinal-Traum für Bayer lebt durch den späten Ausgleich von Nationalspieler Florian Wirtz. "Dieses Tor kann sehr, sehr wichtig sein für den weiteren Turnierverlauf", sagte Alonso: "Wenn er in diesen speziellen Momenten seine Klasse zeigt, ist das super für uns."

