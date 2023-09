Der LASK hat am Donnerstagnachmittag das neue Trikot für die Europacup-Saison 2023/24 vorgestellt (siehe nachfolgend Twitter-Video). In einer Woche geht es für den Linzer Traditionsklub in der Europa League ran, wenn es zum Auftakt der Gruppenphase zuhause gleich zu einem Highlight für die Oberösterreicher kommt: Der ruhmreiche FC Liverpool um den deutschen Teammanager & Kult-Trainer Jürgen Klopp gastiert in der Raiffeisen Arena - Donnerstag, 21.09.2023, ab 18:45 Uhr im Ligaportal-Liveticker.

Vorfreude auch im Training beim Team von Cheftrainer Thomas Sageder auf die bevorstehenden Herausforderungen in der ADMIRAL Bundesliga bei Austria Klagenfurt und nächsten Donnerstag daheim in der Europa League gegen Renommierklub FC Liverpool.

Heim-Trikot ähnlich wie in der Bundesliga

Das Heimtrikot ist ähnlich wie das Bundesligatrikot mit weiß als Hauptfarbe und schwarzen Streifen. Die Ärmel sind allerdings nicht gelb.

Die Europacup-Auswärtsdressen haben große Ähnlichkeiten mit der aus der Bundesliga und sind schwarz. Das dritte Trikot ist pink und schwarz.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at