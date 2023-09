Wie im Vorjahr greift der SK Sturm Graz, der damals unglücklich in der letzten Runde denkbar knapp die K.o.-Phase verpasste, wieder in der Europa League an und trifft mit der Saison 2023/2024 auf den italienischen Serie A-Klub und langjährigen Champions League-Teilnehmer Atalanta Bergamo sowie Sporting Lissabon und Raków Częstochowa. Nachfolgend die seit heute von der UEFA fixierten Spieltermine für den österreichischen Vizemeister.

Mit "breiter Brust" in die Herausforderungen der nächsten Europa League-Saison für die Steirer: Cheftrainer Christian Ilzer und Vizemeister SK Sturm Graz.

Auftakt gegen FC Liverpool in Linz

Das sind die Termine des SK Sturm Graz (alle donnerstags)

21. September (21:00): SK Sturm Graz - Sporting Lissabon

5. Oktober (18:45): Raków Częstochowa - SK Sturm Graz

26. Oktober (18:45): SK Sturm Graz - Atalanta Bergamo

9. November (21:00): Atalanta Bergamo - SK Sturm Graz

30. November (18:45): SK Sturm Graz - Raków Częstochowa

14. Dezember (21:00): Sporting Lissabon - SK Sturm Graz

TERMINE K.O.-Phase

Play-offs der K.-o.-Runde: 15. und 22. Februar 2024

Achtelfinale: 7. und 14. März 2024

Viertelfinale: 11. und 18. April 2024

Halbfinale: 2. und 9. Mai 2024

Finale: 22. Mai 2024 in Dublin

Weitere Auslosungen der Europa League 2023/24

Play-offs zur K.-o.-Runde: 18. Dezember 2023

Achtelfinale: 23. Februar 2024

Viertelfinale und Halbfinale: 15. März 2024

Zur Erinnerung: Die sogenannte Auswärtstorregel wurde abgeschafft, sollte es in einem Duell also nach 180 Minuten unentschieden stehen, gibt es eine Verlängerung, ungeachtet der Anzahl der Tore, die eine Mannschaft zu Hause oder auswärts geschossen hat.

Sollte auch in den zusätzlichen 30 Minuten keine Entscheidung gefallen sein, gibt es Elfmeterschießen.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos