Bayer, Eintracht und Freiburg favorisiert

Alle drei Fußball-Bundesligisten gehen laut Sportwettenanbieter bwin als Favoriten in ihre Auftaktpartien in der Europa League und Conference League. Während Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt als klare Anwärter auf drei Punkte gelten, wartet auf den SC Freiburg mit dem Hexenkessel Olympiakos Piräus laut des Buchmachers eine deutlich schwerere Aufgabe.

Dass BK Häcken beim Bundesliga-Tabellenführer Leverkusen (Quote 1,15) in der Europa League eine Überraschung gelingt, hält bwin mit einer Siegquote von 14,00 für die Schweden für ebenso unwahrscheinlich wie einen Sieg des FC Aberdeen (Quote 15,50) bei Eintracht Frankfurt. Die Hessen sind mit Siegquote von 1,12 klarer Favorit.

Behalten die Freiburger die Nerven und legen in der Europa League auswärts mit einem Dreier vor, zahlt der Buchmacher das 2,45-fache des Einsatzes zurück. Ein Sieg der Griechen ist mit einer Quote von 2,75 notiert.

