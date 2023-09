Welch ein Kracher heute Abend für den Linzer ASK, der in der UEFA-Europa League das Traumlos FC Liverpool zog. Die Reds um den deutschen, eloquenten Kult-Trainer Jürgen Klopp in der oberösterreichischen Landeshauptstadt und in der mit 17.100 Besuchern ausverkauften, neuen Raiffeisen Arena am Linzer Froschberg (Ankick: 18:45 Uhr). Seit der Auslosung vor 3 Wochen elektrisiert das Match die Massen in und um Linz. Nachfolgend die Start-Aufstellungen. Schiedsrichter ist der 42-jährige Italiener Jesus Gil Manzano aus Brindisi. Alles Weitere JETZT im Ligaportal-LIVETICKER.

Wollen sich vor dem favorisierten FC Liverpool keineswegs verstecken: Kapitän Robert Žulj (Mitte), René Renner (l.), Felix Luckeneder und Co.! Die Linzer fordern den 6-fachen Gewinner der Königsklasse (2x Champions League, 4x Vorgänger-Bewerb Europapokal der Landesmeister), der zuletzt 2019 den Henkelpott gewann.