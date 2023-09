Der LASK hatte in seinem ersten Europa League-Spiel der Saison 2023/2024 in der Gruppe E niemand geringeren als den FC Liverpool zu Gast. Für die Linzer war es das Spiel des Jahres! Die Sageder-Elf setzte alles daran, dem großen Favoriten ein Bein zu stellen. Der Start in die Bundesliga-Saison war für die Schwarz-Weißen holprig, mit zuletzt drei Siegen en suite konnte man sich aber stabilisieren.

Phänomenale Stimmung und die Führung für den LASK

Beim FC Liverpool gab es im Sommer einen großen Umbruch. Ikonen wie Jordan Henderson und James Milner verließen den Klub. In der Premier League war die Klopp-Elf noch ungeschlagen. Der LASK bereitete den Engländern gerade in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten. Im 2. Durchgang ließen die Gäste aber dann ihre Klasse aufblitzen und konnte mit einem 3:1 drei Punkte aus Linz entführen.

Rund 17.000 Besucher sorgten im Linzer Stadion für eine Traumkulisse. Die "Reds" ließen zu Beginn den Ball locker laufen, zeigten aber keinen besonderen Zug zum Tor – zudem verteidigte der LASK sehr geschickt und war stets unangenehmen. Und dann war da die 14. Minute! Nach einem Eckball von Horvath, war Flecker zur Stelle und markierte mit einem trockenen Abschluss aus gut 18 Metern die viel umjubelte Führung.

Auch im weiteren Verlauf konnte der LASK mit viel Einsatz immer wieder den Gegner vom eigenen Tor fernhalten. Liverpool verstärkte natürlich die Angriffsbemühungen, aber auch mit Hilfe der eigenen Fans im Rücken ließ sich der LASK nicht zu weit hinten hineindrängen und hielt die „Null“! Auch dank Keeper Tobias Lawal, der in der 36. Minute sich mit einer echten Heldentat auszeichnen konnte. Nach einem Kopfball von Nunez aus kurzer Distanz konnte der Linzer Schlussmann grandios abwehren.

Nach Seitenwechsel Liverpool mit anderem Gesicht und Doppelschlag

Trainer Jürgen Kopp sichtlich unzufrieden und diese Miene sollte sich auch bis zur Pause nicht mehr wirklich ändern. Der LASK brachte die knappe 1:0 Führung in die Kabinen.

Zu Beginn der 2. Halbzeit hatten die „Reds“ das Heft dann fest in der Hand. Die Athletiker sehr passiv und mit dem vollen Fokus auf die Defensive. Die Linzer konnten dann kaum mehr für Entlastung sorgen – die Schlinge zog sich enger und in der 55. Minute gab es nach einem Foul von Ziereis im Strafraum Elfmeter. Darwin Nunez ließ sich die Chance vom Punkt nicht nehmen und stellte auf 1:1.

Jürgen Klopp reagierte und brachte drei frische Kräfte, unter anderem Ex-Salzburg Spieler Dominik Szoboszlai. Der LASK aber konnte sich schnell abschütteln, hatten wieder gute Offensivmomente, doch die Engländer wurden dann immer mehr ihrem Favoritenanspruch gerecht. In der 63. Minute war es ein blitzsauberer Konter und ein toller Abschluss von Luis Diaz, der die 2:1 Führung für Liverpool besiegelte.

Der LASK gab sich aber keinesfalls geschlagen, versuchte weiter Nadelstichte zu setzen. Die Engländer spielten das Resultat aber souverän herunter - im Verlauf der zweiten Spielhälfte durfte dann auch Mo Salah sein Können in Linz aufblitzen lassen.

In der Schlussphase versuchten die Linzer noch einmal alles, fanden aber keinen echten Zugriff mehr. Den Schlusspunkt setzten dann aber die Roten aus Liverpool! Weltstar Mo Salah nicht zu halten, und dann durch die Beine von Lawal zum 3:1 Endstand.

Die Linzer haben gerade in der ersten Halbzeit der Elf von Jürgen Klopp einen heißen Tanz bereitet. Es war ein echtes Fußballfest in der Oberösterreich-Arena - die Fans der Schwarz-Weißen feierten ihre Mannschaft auch nach Abpfiff noch minutenlang.

Schade! Der gute Auftritt gegen die Reds bleibt unbelohnt ⚽️

Es war trotzdem ein unvergesslicher Fußball-Abend! #ASKLFC #UEL

⚫⚪️ASK 1-3 🔴⚪️LFC #UEL FT pic.twitter.com/mll7HVfQ3S — LASK (@LASK_Official) September 21, 2023

LASK – FC Liverpool 1:3 (1:0)

Donnerstag, 21.09.2023 (18:45 Uhr), Oberösterreich-Arena (Linz), Z: 17.000, SR: Marco Di Bello

Torfolge: 1:0 Flecker (14.), 11: Nunez (56.), 1:2 Luis Diaz (63.), 1:3 Salah (88.)

Gelbe Karte: Konate (40.), Havel (41.), Bajcetic (43.), Zulj (44.), Ziereis (55.)

LASK: Lawal; Ziereis, Andrade, Luckeneder (Darboe, 80.); Flecker (Ba, 90.), Jovicic, Horvath, Renner (Bello, 90.); Ljubicic (Kone, 68.), Zulj, Havel (Mustapha, 68.)

FC Liverpool: Kelleher; Tsimkas, Konate (Matip, 82.), van Dijk, Bajcetic (Gomez, 60.); Endo (Mac Allister, 60.), Gravenberch (Salah, 74.), Elliott; Diaz, Nunez, Doak (Szoboszlai, 60.)

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at