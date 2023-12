Für den ADMIRAL Bundesliga-Zweiten SK Sturm Graz stand im Rahmen der sechsten und letzten Runde in der UEFA Europa League-Gruppenphase beim portugiesischen Liga-Leader Sporting CP ein "Endspiel" an, um den "Switch" in die UEFA Europa Conference League zu vollziehen. Der begehrte Platz 3 wurde im Fernduell mit dem punktgleichen Rakow (direktes Duell ausgeglichen, Sturm hat einen Treffer mehr erzielt), das zeitgleich Atalanta Bergamo empfing, "ausgeschnapst". Zwar siegt Sporting souverän mit 3:0, doch erhalten die "Blackies" Schützenhilfe von der Göttin "La Dea" und überwintern damit erstmals seit 23 Jahren international.

Gegen Sporting CP, hier mit dem 23-jährigen, trickreichen Trincão (Nationalspieler Portugals, kam im Sommer vom spanischen Meister CF Barcelona) hatten Alexander Prass und der SK Sturm zwar das Nachsehen, um trotz der Niederlage am Ende Grund zum Jubeln zu haben, da Rakow in der Parallel-Partie Atalanta Bergamo mit 0:4 unterliegt. Damit überwintert das Team von Trainer Christian Ilzer einzig aus österreichischer Sicht international und steigt im Frühjahr in die UEFA-Conference League ein. Die Auslosung erfolgt kommenden Montag, den 18.12., ab 14 Uhr. Es wartet ein Gruppenzweiter der Conference League auf die Grazer.

Konkrete Torchancen haben in Startphase Seltenheitswert

Allen "Rechenspielchen", welche sich bei Punktegleichheit zwischen dem SK Sturm Graz und Rakow Czestochowa ergeben könnten, trotzend, wollten die Steirer die rot-weiß-rote Ehre als einziger österreichischer "Exportschlager" im Frühjahr hochhalten. Nuno Santos jedoch aufseiten der Heimischen prompt mit der ersten Schusschance - Kjell Scherpen zur Stelle (2.).

Hernach verstanden sich die Grazer zu akklimatisieren, gestalteten die highlightarme Startphase ausgeglichen. Alexander Prass verbuchte für den Gast die erste Schusschance aus der zweiten Reihe und zielte rechts neben das Gehäuse (15.). Neuzugang Dimitri Lavalée zeichnete nach Horvat-Hereingabe mit einem Kopfball, den Franco Israel aus der Luft fing, für die größte Möglichkeit in der ersten halben Stunde verantwortlich (25.).

Sporting CP mit "Schussfeuer" in der Endphase von Halbzeit 1

Als vieles bereits auf eine "Nullnummer" zum Pausengang hindeutete, schlugen die Heimischen mit ihrer puren Offensiv-Qualität eiskalt zu: Nach genialer Vorarbeit samt Übersteiger vom 28-jährigen brasilianischen Linksverteidiger Matheus Reis, der auf links David Affengruber "aufs Gleiteis" führte und perfekt zur Mitte ablegte, markierte Topscorer Viktor Gyökeres im Zentrum aus Nahdistanz das 1:0 (40.).

Nur wenig später waren die "Blackies" im Glück, touchierte ein Kopfball des Torschützen entgegen der Laufrichtung von Keeper Kjell Scherpen den Pfosten im langen Eck (43.) - das 1:0 zur Pause demzufolge nicht von ungefähr kommend.

Hohe Effektivität auf heimischer Seite

Zum Start von Halbzeit zwei legte der amtierende österreichische Vizemeister den Fokus auf die defensiven Tugenden, während der portugiesische Liga-Leader angesichts des anstehenden Topspieles gegen den FC Porto am kommenden Montag in den "Energiesparmodus" schaltete und dennoch nachzulegen vermochte: Der eingewechselte Abwehrspieler Gonçalo Inácio stieg nach einem Eckball von rechts am ersten Pfosten empor und bugsierte den abgefälschten Kopfball ins lange Eck - 2:0 (61.).

Damit begann für die Steirer das, was man tunlichst vermeiden wollte: das "große Zittern". Quasi im "Gleitschritt" kassierten Rakow und die Grazer die Gegentreffer: Nach einem an die Stange segelnden Kopfball infolge eines Corners staubte Gonçalo Inácio aus kurzer Distanz ins leere Tor ab und markierte seinen Doppelpack (71.) - gleichzeitig erzielte Atalanta auswärts in Polen den dritten Treffer, womit die "Blackies" im Fernduell zu diesem Zeitpunkt weiterhin knapp die Nase vorne hatten.

SK Sturm mühte sich & wurde belohnt

In der Schlussphase hatten die Ilzer-Mannen dann ihr "Pulver verschossen", klappte nach vorne hin kaum noch etwas und wirkte man defensiv anfällig, während die Gastgeber weitere Torerfolge ins Visier nahmen und immer wieder zu geblockten Abschlüssen kamen.

Doch am Ende blieb es in Lissabon beim 3:0 und zugleich siegte Atalanta bei Rakow mit 4:0 - damit überwintert der SK Sturm dank "Schützenhilfe" und des besseren Torverhältnisses erstmals seit 23 Jahren international. Ab in die Conference League für die Steirer, die als einziges österreichisches Team im Frühjahr auf europäischem Parkett mit dabei sind.

Das nennt man wohl Lucky Loser! Auch wenn wir in Lissabon deutlich unterliegen, überwintern wir in Europa aufgrund des 4:0 Erfolgs von @Atalanta_BC in Polen und steigen in die @europacnfleague um! 🖤🤍 #sturmgraz #UEL #SCPSTU

SCP 3:0 STU |⏱️90+3' pic.twitter.com/IsYpCShUXx — SK Sturm Graz (@SKSturm) December 14, 2023

UEFA-Europa League Gruppe D, 6. und letzter Spieltag

Sporting Lissabon vs. SK Sturm Graz 3:0 (1:0)

Donnerstag, 14.12.2023, 21 Uhr, Estádio José Alvalade XXI , Z: 25.000; SR: William Collum/Schottland

Sporting CP (3-4-2-1): Israel - Luís Neto, Coates (K), Matheus Reis (46. Inácio) - Esgaio (56. Essugo), Hjulmand (46. Morita), Bragança, Santos (75. Gonçalves) - Trincão, Paulinho - Gyökeres (46. Edwards). Trainer: Rúben Amorim.

SK Sturm Graz (4-4-2): Scherpen - Gazibegović, Affengruber, Lavalée, Schnegg - Horvat (83. Hierländer), Gorenc Stankovič (K), Kiteishvili (74. Serrano), Prass - Sarkaria (83. Wlodarczyk), Jatta (57. Bøving). Trainer: Christian Ilzer.

Torfolge: 1:0 Gyökeres (40., Matheus Reis), 2:0 Inácio (61., Edwards), 3:0 Inácio (71.).

Gelbe Karte: Gorenc-Stankovic (75., Foulspiel).

