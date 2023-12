Gesammelte Statements zur Partie des 6. Spieltages der UEFA Europa League-Gruppe E zwischen dem LASK und FC Toulouse (1:2) bei Sky Sport Austria. In der Parallel-Partie unterlag der bereits als Gruppensieger feststehende FC Liverpool auswärts beim Tabellendritten Royale Union Saint-Gilloise mit 1:2.

„Toulouse hat sehr abgebrüht gespielt"

Philipp Ziereis (Innenverteidiger LASK) über...

…das Spiel: „Ich glaube, dass wir alles versucht haben, aber Toulouse hat sehr abgebrüht gespielt. Sie haben auf die Konter und ihre Chancen gewartet, haben die dann eiskalt reingemacht und uns ist es dann nicht mehr gelungen, zu antworten. Am Ende ist es ein bitterer Abend.“



…seinen Ausrutscher vor dem Gegentreffer zum 0:1: „Natürlich ist es immer bitter, wenn man wegrutscht. Aber es passiert leider und heute ist es einmal zu viel passiert.“



…die Gruppenphase: „Wir müssen daraus lernen für die Zukunft. Auf der Ebene bekommt man jeden Fehler bestraft und muss vorne die Dinger machen, das war die ganze Gruppenphase jetzt der Fall. Wir werden daran wachsen, werden das analysieren und es dann sicherlich besser machen.“

„Wo wir in Liga mit individueller Qualität Spiele gewinnen, wirst du international beinhart bestraft"

Tobias Lawal (Torhüter LASK) über...

…das Spiel: „Natürlich bin ich enttäuscht. Ich habe es eigentlich gut geschafft, dass wir dann noch im Spiel geblieben sind. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann zu leicht auskontern lassen und dann verlierst du halt so ein Spiel.“



…ob der LASK in der Europa League zu grün hinter den Ohren war: „Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Wo wir vielleicht in der Liga mit der individuellen Qualität Spiele gewinnen, wirst du international beinhart bestraft, wenn du kleine Fehler machst oder vorne die Chancen nicht nutzt. So scheidest du halt als vierter aus.“



…die Niederlage von Liverpool: „Natürlich ist es bitter, aber an Liverpool ist es nicht gelegen. Wir haben es selbst versäumt, das Spiel zu gewinnen. Wenn wir unsere Aufgabe heute erledigen können wir wütend sein, so haben wir es selbst einfach vergeigt. Natürlich waren es für uns Highlight-Spiele, es ist etwas ganz Besonderes, wenn du dort spielen kannst. Aber es ist auch ärgerlich, wenn du in der Gruppe zwei Punkte Rückstand hast, weil Liverpool gegen die direkten Konkurrenten verliert. Es liegt einfach an uns, da brauchen wir nicht über Liverpool reden. Mit drei Punkten geht es sich nicht aus, dass du international überwinterst.“

„Man hat gesehen, dass wir international noch nicht so weit sind"

Thomas Sageder (Trainer LASK) über...

…das Spiel: „Man kann sagen, dass man gesehen hat, dass wir international noch nicht so weit sind. Das ist einfach so, wenn du in einer Gruppenphase nur drei Punkte holst. Ich glaube, dass wir heute richtig viele Chancen in Richtung Tor gehabt. Beide Mannschaften haben fünf Mal auf das Tor geschossen, sie mache daraus zwei Tore und wir nur eines.“



…ob es an mangelnder Qualität oder an mangelnder Erfahrung gelegen ist: „Ich glaube, es war von allem ein bisschen etwas. Wir haben versucht, mutig nach vorne zu spielen und haben das Spiel offengehalten. Wir hatten auch eine Phase, da hatten wir eine richtig gute Chance mit dem 1:1 und danach gleich noch eine riesige Chance. Auch am Schluss haben wir einfach riskieren müssen. Da haben wir ganz bewusst alle Spieler nach vorne geschickt und die Absicherungen ein bisschen vernachlässigt, wie es halt in so einem Spiel, wo du ein Tor brauchst, ist. Dass wir dann sehr schnell einen Konter fressen, ist dann doppelt bitter.“



…was man sich aus der Gruppenphase mitnimmt: „Sehr viel an Erfahrung. Wir haben viele junge Spieler, die da richtig viel mitnehmen können. Man hat vor allem auch gesehen, dass auf der internationalen Bühne die Kleinigkeiten entscheiden und alles bestraft wird, wenn du einen Fehler machst. Du musst auch extrem effizient sein. Auch, wenn es nur gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte der französischen Liga geht.“



…ob der Kader abgespeckt gehört: „Ich glaube, das muss jetzt die nächste Zeit ordentlich durchüberlegt und besprochen werden. Wir haben ja für die Kaderplanung den Radovan Vujanovic, der sich da sicher dementsprechende Gedanken macht. Ich habe mir bisher noch keine gemacht und es ist auch 20 Minuten nach dem Abpfiff nicht der richtige Moment, um darüber nachzudenken.“

„In entscheidenden Momenten in beiden Sechzehnern sind wir noch zu unentschlossen beziehungsweise unerfahren"

Robert Zulj (Kapitän LASK) über...

…das Spiel: „Es war wie in der ganzen Europa League Saison. Wir haben eigentlich brav bis gut gespielt über weite Strecken des Spiels, in den entscheidenden Momenten in beiden Sechzehnern sind wir dann leider noch zu unentschlossen beziehungsweise unerfahren. Wir haben heute ein Spiel verloren, wo du eigentlich nicht verlieren musst, vielleicht auch gewinnen kannst. Das müssen wir für die Zukunft lernen.“



…ob es an der Qualität oder der Erfahrung gelegen ist: „Wir haben sehr viele junge Spieler, das haben wir davor gewusst. Wir werden alle daraus lernen, Qualität ist vorhanden und wird noch besser, davon sind wir überzeugt. Von dem her nehmen wir die Erfahrung mit und wollen es dann natürlich besser machen.“



…die Niederlage von Liverpool: „Dazu gibt es gar nichts zu sagen. Wir fokussieren uns auf uns. Liverpool macht ihre Spiele, wir unsere und wir tun gut daran, wenn wir auf unsere Spiele schauen. In der Europacup-Saison wäre mehr drin gewesen.“

„In 2. Halbzeit sind wir nach 1:0 ziemlich eingebrochen, was unnötig war"

Thijs Dallinga (Torschütze Toulouse) über...

…das Spiel: „Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt haben, ein gutes Level gehabt haben. In der zweiten Halbzeit sind wir nach dem 1:0 ziemlich eingebrochen, was unnötig war. Im Endeffekt ist aber das Einzige, was wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Wir sind sehr froh darüber, das geschafft zu haben.“



…seine Leistung in der Gruppenphase: „Für mich läuft es sehr gut in der Europa League, das macht mich glücklich. Ich wollte mich dieses Jahr auf diesem Niveau zeigen und zeigen, was ich kann. Für mich läuft es sehr gut. Ich will aber immer mehr und jetzt haben wir die Möglichkeit, in der Europa League auf diesem Niveau weiterzumachen und das freut mich.“



…was für Toulouse möglich ist: „Das ist schwierig zu sagen. Wir werden sehen, gegen welche Mannschaft wir spielen und wollen zeigen, dass wir gegen jedes Team mithalten können. Gegen Liverpool haben wir auch gezeigt, dass wir auf einem hohen Level spielen können. Aber wir werden sehen, es ist sehr schwer, das jetzt schon einzuschätzen.“

„Ich bin schwer enttäuscht"

Alfred Tatar (Sky Experte): „Ich bin schwer enttäuscht. Wir haben uns vom LASK mehr erhofft, aber die Franzosen haben heute wieder gezeigt, dass sie international eine andere Mannschaft sind als in der Liga. Wenn man Liverpool schlägt, beim LASK gewinnt und so weiter, dann hat man es verdient aufzusteigen. Der Grund, warum sie es getan haben, war, weil die individuelle Klasse einfach höher ist in der heutigen Begegnung als die vom LASK. Robert Zulj und Horvath waren heute nicht zu sehen, während die Spieler bei Toulouse das getan haben, was sie auszeichnet.

Spielerisch und im Konter waren sie sehr erfolgreich. Daher war diese Niederlage eine verdiente Niederlage. Schade ist es trotzdem, es war einfach mehr drinnen. Über das ganze Spiel gesehen waren eher Ups und Downs dabei und die Downs waren viel mehr als die Ups. Und wenn ich gesehen habe, wie viele Chancen Toulouse noch hatte, dann waren die einfach stärker heute. Das kann man einfach nicht wegwischen.“

